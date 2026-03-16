    • 16 марта, 2026
    • 20:24
    Трамп: С начала операции мы нанесли удары по более 7 тыс. целей в Иране

    С начала операции США и Израиля были нанесены удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил на обеде с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.

    "В основном это были военные и коммерческие объекты. Сейчас ракеты запускаются крайне редко, так как у них осталось мало ракет. Они буквально уничтожены. Их ВВС больше не существуют. Их ВМФ уничтожен. Противовоздушная оборона разрушена. Нам удалось сократить запуски их баллистических ракет на 90% и количество атак дронов на 95%", - уточнил он.

    По словам Трампа, в ходе боевых действий за последнюю неделю были потоплены или уничтожены более 100 иранских военных кораблей: "Это должно быть каким-то рекордом. Дополнительные удары продолжаются каждую минуту с разных направлений".

    Tramp: İranda 7 mindən çox hədəfə zərbə endirilib
    US has hit over 7,000 Iranian targets, Trump says
