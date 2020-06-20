Трамп раскритиковал полицию за бездействие из-за сноса памятника в Вашингтоне

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9fc7e622ef7e46ad5d903cd098760476/4088969a-4adc-4898-9340-8ac2de79551c_292.jpg

Президент США Дональд Трамп упрекнул в невыполнении своих обязанностей полицейских Вашингтона, которые, по его словам, просто "смотрели", как протестующие сносят и поджигают памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция Вашингтона не выполняет свою работу, они смотрели, как статую сдергивают вниз и поджигают. Эти люди должны быть немедленно задержаны. Позор для нашей страны!" - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции.

По данным телеканала NBC Washington, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около десяти сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.