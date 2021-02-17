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Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате

Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате Бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки)
Другие страны
17 февраля 2021 г. 04:32
Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки).

Как передает Report, соответствующее заявление распространил комитет политических действий Save America, основанный Трампом.

"Республиканская партия никогда более не будет пользоваться уважением и не будет сильной, пока у ее руля будут стоять такие "лидеры" как сенатор Митч Макконнелл", - указал Трамп. По его словам, нежелание Макконнелла проявлять волю, и отсутствие у него "политической интуиции, мудрости и умения" привели к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США. По итогам всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября 2020 года, большинство в Сенате перешло к демократам.

В частности, бывший американский лидер возложил на Макконнелла ответственность за то, что республиканцы уступили демократам победу во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия, где на кону стояли сразу два мандата. По утверждению Трампа, демократы по итогам этих выборов получили большинство в Сенате из-за того, что лидер республиканцев не проявил достаточную бдительность при обсуждении нового пакета мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавируса. "В Джорджии и ряде других ключевых штатов (республиканцы) потерпели поражение. Макконнелл не предпринял и никогда не предпримет каких-либо действий с тем, чтобы обеспечить проведение честных и справедливых выборов", - подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп также отметил, что лидер республиканцев в Сенате не разделяет его опасения относительно Китая. По его словам, сенатору не следует доверять по этому вопросу, потому что "у его семьи имеются значительные доли в китайском бизнесе". "Он ничего не предпринимает касательно этой страшной экономической и военной угрозы", - заключил Трамп. По словам бывшего президента, в случае необходимости он будет поддерживать других видных республиканских политиков, которые разделяют его политическую повестку.

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