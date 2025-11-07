Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России
- 07 ноября, 2025
- 23:26
Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Европы за покупку российских энергоресурсов при наличии доступа к морским портам.
Как передает Report, об этом глава Д. Трамп заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
"Когда вы смотрите на то, что происходит с Европой, у многих из этих стран нет таких проблем, и они покупают много нефти и газа у России", - сказал американский лидер. "И они знают, что я очень обеспокоен этим, потому что мы им помогаем, а они идут и покупают нефть и газ у России", - отметил президент США, уточнив, что "Венгрия находится в другом положении", поскольку не имеет выхода к морским портам.
Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России
