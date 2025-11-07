Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 23:52
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələrini dəniz limanlarına çıxışı olmasına baxmayaraq, Rusiyanın enerji resurslarını satın aldıqlarına görə tənqid edib.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bunu Ağ Evdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşündə bildirib.
"Avropada baş verənlərə baxanda görürük ki, bu ölkələrin çoxunda bu problemlər yoxdur və onlar Rusiyadan çoxlu neft və qaz alırlar. Onlar bilirlər ki, mən bundan çox narahatam. Çünki biz onlara kömək edirik və onlar gedib Rusiyadan neft və qaz alırlar. Macarıstan fərqli bir vəziyyətdədir. Çünki onun dəniz limanlarına çıxışı yoxdur", - Ağ Ev rəhbəri söyləyib.
Son xəbərlər
00:38
Qazaxıstan buğdasının ilk partiyası Ermənistana çatdırılıbRegion
00:15
Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıbXarici siyasət
00:08
Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdırXarici siyasət
00:04
Video
Mehriban Əliyeva Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
00:02
Bu gün Azərbaycanda Zəfər GünüdürQarabağ
00:00
Şuşanın azad olunmasından beş il ötürQarabağ
23:52
Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edibDigər ölkələr
23:40
Foto
Şahbaz Şərif: Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən şərəf və məmnunluq duydumXarici siyasət
23:34
Video