İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 23:52
    Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələrini dəniz limanlarına çıxışı olmasına baxmayaraq, Rusiyanın enerji resurslarını satın aldıqlarına görə tənqid edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu Ağ Evdə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşündə bildirib.

    "Avropada baş verənlərə baxanda görürük ki, bu ölkələrin çoxunda bu problemlər yoxdur və onlar Rusiyadan çoxlu neft və qaz alırlar. Onlar bilirlər ki, mən bundan çox narahatam. Çünki biz onlara kömək edirik və onlar gedib Rusiyadan neft və qaz alırlar. Macarıstan fərqli bir vəziyyətdədir. Çünki onun dəniz limanlarına çıxışı yoxdur", - Ağ Ev rəhbəri söyləyib.

    Donald Tramp ABŞ Rusiya
    Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России

    Son xəbərlər

    00:38

    Qazaxıstan buğdasının ilk partiyası Ermənistana çatdırılıb

    Region
    00:15

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    00:08

    Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdır

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    Mehriban Əliyeva Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

    Qarabağ
    00:00

    Şuşanın azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:52

    Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:40
    Foto

    Şahbaz Şərif: Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən şərəf və məmnunluq duydum

    Xarici siyasət
    23:34
    Video

    "Qarabağdan gələn ermənilər kəndlərdə evləri yandırırdılar" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti