    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 19:19
    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Президент США Дональд Трамп сегодня вечером проведет заседание в Белом доме, посвященное дальнейшим действиям по Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщили CNN источники.

    На встрече ожидается участие ключевых членов кабинета и команды национальной безопасности, включая министра обороны Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио, а также начальника аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и заместителя начальника аппарата Стивена Миллера.

    Заседание планируется на 17:00 по восточному времени в Овальном кабинете.

    Также на прошлой неделе Трамп заявил, что США вскоре остановят венесуэльский наркотрафик не только по морю, но и по суше. Президент подтвердил телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, не уточнив детали обсуждения. При этом администрация на прошлой неделе официально признала Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации, что, по мнению официальных лиц, расширяет военные возможности США для ударов внутри Венесуэлы.

    В субботу, 29 ноября, президент США в соцсети объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой будет полностью закрыто.

