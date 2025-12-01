İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tramp Venesuela ilə bağlı Ağ Evdə iclas çağırır

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 19:30
    Tramp Venesuela ilə bağlı Ağ Evdə iclas çağırır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə bu gün axşam Venesuela ilə bağlı növbəti addımlara həsr olunmuş iclas keçirəcək.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, görüşdə kabinetin və milli təhlükəsizlik komandasının əsas üzvlərinin iştirakı gözlənilir. Onların arasında müdafiə naziri Pit Heqset, Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Den Keyn, Dövlət katibi Marko Rubio, eləcə də Ağ Evin aparat rəhbəri Syuzi Uayls və aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller olacaq.

    İclas saat 17:00-da Oval kabinetdə planlaşdırılır.

    Ötən həftə Donald Tramp bəyan edib ki, ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik ticarətini yalnız dənizdə deyil, həm də quruda dayandıracaq. O, Nikolas Maduro ilə telefon danışığını təsdiqləyib, lakin müzakirənin detalları barədə açıqlama verməyib. Bununla yanaşı, administrasiya ötən həftə Maduronu və onun tərəfdarlarını rəsmi şəkildə xarici terror təşkilatının üzvləri kimi tanıyıb. Rəsmi şəxslərin fikrincə, bu addım ABŞ-nin Venesuela daxilində hərbi zərbələr endirmək imkanlarını genişləndirir.

    Noyabrın 29-da ABŞ Prezidenti sosial şəbəkədə bəyan edib ki, Venesuela üzərindəki hava məkanı tamamilə bağlanacaq.

    Donald Tramp Venesuela iclas
    Трамп созывает совещание в Белом доме по Венесуэле

    Son xəbərlər

    19:53

    Makron: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində iş başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Səfir: Azərbaycanla Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 700 milyon dollar təşkil edir

    Xarici siyasət
    19:47

    Floridada keçirilən ABŞ-Ukrayna danışıqlarında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub

    Digər ölkələr
    19:46
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində ifadələr dinlənilib

    Hadisə
    19:42

    Kallas: Rusiya aktivləri əsasında kreditlər barədə qərar Aİ-nin mövqeyini gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    19:31
    Foto

    Bakıda Rumıniyanın Milli Günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    19:30

    Tramp Venesuela ilə bağlı Ağ Evdə iclas çağırır

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Cəbrayıl rayonu Horovlu kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə başlayıb

    Elm və təhsil
    19:17

    ABŞ Dövlət katibinin müavini London, Paris, Roma və Milana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti