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    Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

    Президент США пообещал пристально следить за ситуацией

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    В указе глава государства выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

    Президент США пообещал "пристально следить за ситуацией". Однако Трамп напомнил, что его администрация в данный момент "проводит переоценку своей политики в отношении Ирана", а также выполняет обязательства по соглашению об иранской ядерной программе. 

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