Трамп: Продление перемирия с Ираном маловероятно без соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что продление двухнедельного режима прекращения огня с Ираном маловероятно, если до истечения срока не будет достигнуто соглашение.

Как передает Report, об этом он заявил Bloomberg.

По его словам, Ормузский пролив останется заблокированным до момента заключения договоренности между сторонами.

Ранее Трамп сообщил, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отбыла в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, которые состоятся во вторник.