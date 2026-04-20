Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с Ираном
- 20 апреля, 2026
- 17:55
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская делегация, участвующая в мирных переговорах с Ираном, отбыли в Пакистан.
Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп газете The New York Post.
Президент подтвердил, что в состав делегации входят также специальный посланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. По его словам, представители США уже направляются в Исламабад для следующего раунда переговоров и прибудут туда в течение сегодняшнего вечера по местному времени.
По словам Трампа, он готов также провести личную встречу с высокопоставленными иранскими лидерами, если в переговорах будет достигнут значимый прогресс.
