Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 14:48
    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Американский президент Дональд Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам с США.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсетях.

    "Иранские переговорщики очень отличаются и они "странные". Они "умоляют" нас заключить сделку, что им и следует делать, поскольку их военный потенциал был полностью разгромлен и у них нет шансов восстановиться, однако публично они заявляют, что лишь "рассматривают наше предложение". НЕВЕРНО!!!", - написал он.

    Трамп подчеркнул, что Ирану лучше как можно скорее отнестись к этому серьезно, пока "не стало слишком поздно", потому что после этого пути назад уже не будет, и "все закончится плохо".

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    Tramp İranı ABŞ ilə danışıqlara tələsməyə çağırıb
    Последние новости

    Экология
    Другие страны
    В регионе
    Фото

    Происшествия
    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Другие страны
    Другие страны
    Экология
    Фото

    Карабах
    Другие страны
    Лента новостей