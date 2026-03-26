Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

Американский президент Дональд Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам с США.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсетях.

"Иранские переговорщики очень отличаются и они "странные". Они "умоляют" нас заключить сделку, что им и следует делать, поскольку их военный потенциал был полностью разгромлен и у них нет шансов восстановиться, однако публично они заявляют, что лишь "рассматривают наше предложение". НЕВЕРНО!!!", - написал он.

Трамп подчеркнул, что Ирану лучше как можно скорее отнестись к этому серьезно, пока "не стало слишком поздно", потому что после этого пути назад уже не будет, и "все закончится плохо".