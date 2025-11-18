Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 21:09
    Президент США Дональд Трамп принимает в Вашингтоне кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

    Как сообщает Report, трансляцию официальной церемонии приветствия вела пресс-служба Белого дома.

    Во время церемонии над Белым домом пролетела группа самолетов ВВС США. Это показательный жест, подчеркивающий уровень приема и демонстративную поддержку союзнических отношений между США и Эр-Риядом.

    Стороны, как ожидается, должны обсудить четыре ключевые темы: новое оборонное соглашение, поставки F-35, ядерное сотрудничество и возможная нормализация отношений с Израилем.

