Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп принимает в Вашингтоне кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Как сообщает Report, трансляцию официальной церемонии приветствия вела пресс-служба Белого дома.

Во время церемонии над Белым домом пролетела группа самолетов ВВС США. Это показательный жест, подчеркивающий уровень приема и демонстративную поддержку союзнических отношений между США и Эр-Риядом.

Стороны, как ожидается, должны обсудить четыре ключевые темы: новое оборонное соглашение, поставки F-35, ядерное сотрудничество и возможная нормализация отношений с Израилем.