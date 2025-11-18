Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 21:09
Президент США Дональд Трамп принимает в Вашингтоне кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Как сообщает Report, трансляцию официальной церемонии приветствия вела пресс-служба Белого дома.
Во время церемонии над Белым домом пролетела группа самолетов ВВС США. Это показательный жест, подчеркивающий уровень приема и демонстративную поддержку союзнических отношений между США и Эр-Риядом.
Стороны, как ожидается, должны обсудить четыре ключевые темы: новое оборонное соглашение, поставки F-35, ядерное сотрудничество и возможная нормализация отношений с Израилем.
