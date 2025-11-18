Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİR
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 21:19
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səudu qəbul edir.
"Report"un məlumatına görə, rəsmi qarşılama mərasimini Ağ Evin Mətbuat xidməti yayımlayıb.
Mərasim zamanı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr Ağ Evin üzərindən uçub. Bu, ABŞ-Səudiyyə Ərəbistanı ittifaqına qarşılanma səviyyəsini və nümayişkaranə dəstəyi vurğulayan jestdir.
İki tərəfin dörd əsas mövzunu müzakirə etməsi gözlənilir: yeni müdafiə müqaviləsi, F-35-lərin tədarükü, nüvə əməkdaşlığı və İsrail ilə münasibətlərin mümkün normallaşdırılması.
Son xəbərlər
22:16
Foto
Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıbİncəsənət
22:07
Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzubKomanda
22:06
Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaqDigər ölkələr
22:04
Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endiribDigər ölkələr
22:00
Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcəkRegion
21:40
Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilirDigər ölkələr
21:38
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk tarixinin sübutuDigər
21:19
Foto
Video
Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİRDigər ölkələr
21:11