İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİR

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 21:19
    Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİR

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səudu qəbul edir.

    "Report"un məlumatına görə, rəsmi qarşılama mərasimini Ağ Evin Mətbuat xidməti yayımlayıb.

    Mərasim zamanı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr Ağ Evin üzərindən uçub. Bu, ABŞ-Səudiyyə Ərəbistanı ittifaqına qarşılanma səviyyəsini və nümayişkaranə dəstəyi vurğulayan jestdir.

    İki tərəfin dörd əsas mövzunu müzakirə etməsi gözlənilir: yeni müdafiə müqaviləsi, F-35-lərin tədarükü, nüvə əməkdaşlığı və İsrail ilə münasibətlərin mümkün normallaşdırılması.

    Donald Tramp Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud Səudiyyə Ərəbistanı
    Foto
    Video
    Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

    Son xəbərlər

    22:16
    Foto

    Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıb

    İncəsənət
    22:07

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzub

    Komanda
    22:06

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaq

    Digər ölkələr
    22:04

    Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endirib

    Digər ölkələr
    22:00

    Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcək

    Region
    21:40

    Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilir

    Digər ölkələr
    21:38
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk tarixinin sübutu

    Digər
    21:19
    Foto
    Video

    Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİR

    Digər ölkələr
    21:11

    Almaniya Bundesliqası təmsilçisinin baş məşqçisi təsdiqlənib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti