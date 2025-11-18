Трамп: США и Саудовская Аравия фактически согласовали оборонный пакт
- 18 ноября, 2025
- 22:49
США и Саудовская Аравия фактически согласовали новый двусторонний оборонный пакт.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.
"Мы практически достигли соглашения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
