İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Tramp: ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə paktı barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:50
    Tramp: ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə paktı barədə razılığa gəliblər

    ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı faktiki olaraq yeni ikitərəfli müdafiə paktı barədə razılığa gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi və Baş nazir Məhəmməd bin Salman Əl Saudla danışıqların əvvəlində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Biz praktik olaraq razılığa gəlmişik", - o, bu barədə suala cavabında deyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Vaşinqtonda Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir.

    Donald Tramp Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ
    Трамп: США и Саудовская Аравия фактически согласовали оборонный пакт

    Son xəbərlər

    23:53

    Avropa çempionatının seçmə mərhələsi: Azərbaycanın U-21 millisi qələbə qazanıb

    Futbol
    23:43

    Tramp Venesuela Prezidenti ilə danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    "Bloomberg": "Lukoyl" xarici aktivlərini vahid paket şəklində satmaq istəyir

    Energetika
    23:13
    Video

    "Euronews": Mərkəzi Asiya Sammiti regional inteqrasiya üçün yeni başlanğıc nöqtəsidir

    Region
    23:05

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-dən F-35 qırıcılarının modernləşdirilmiş variantını alacaq

    Digər ölkələr
    23:02

    "Arsenal"ın müdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Futbol
    22:58

    Tramp: İran ABŞ ilə saziş bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    22:50

    Tramp: ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə paktı barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    22:48

    Sançes: İspaniya Ukrayna üçün 615 milyon avroluq yardım paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti