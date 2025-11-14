Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложников

Президент США Дональд Трамп 20 ноября примет в Белом доме израильских заложников, освобожденных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Согласно информации, все 20 заложников, освобожденных 13 октября в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, получили приглашение от главы Белого дома.

Также агентство отмечает, что заложники прилетят в Вашингтон коммерческими рейсами за счет израильского правительства.