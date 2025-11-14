Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложников

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 19:48
    Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложников

    Президент США Дональд Трамп 20 ноября примет в Белом доме израильских заложников, освобожденных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

    Согласно информации, все 20 заложников, освобожденных 13 октября в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, получили приглашение от главы Белого дома.

    Также агентство отмечает, что заложники прилетят в Вашингтон коммерческими рейсами за счет израильского правительства.

    США Дональд Трамп Белый дом Израиль заложники
    Tramp azad edilmiş israilli girovları Ağ Evdə qəbul edəcək
    Trump to host released Israeli hostages at White House

    Последние новости

    20:08
    Фото

    Финалисты программы развития Азада Мирзаджанзаде посетили его кабинет-музей

    Наука и образование
    20:08
    Фото

    В Щвеции автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    19:48

    Трамп примет в Белом доме освобожденных израильских заложников

    Другие страны
    19:43

    Посол ЕС: В истории Азербайджана много ярких примеров сильных женщин

    Внешняя политика
    19:33

    Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

    Другие страны
    19:31
    Фото

    Шахбазов: В Будапеште достигнуты важные соглашения по "Зеленому энергокоридору"

    Энергетика
    19:20

    Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    19:14

    Кобахидзе и Мирзоян обсудили использование транзитного потенциала Грузии и Армении

    В регионе
    19:12

    В Париже полиция ранила вооруженного мужчину на ж/д вокзале - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей