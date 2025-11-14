İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:19
    Tramp azad edilmiş israilli girovlarla Ağ Evdə görüşəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 20-də Ağ Evdə Qəzzada atəşkəs razılaşması çərçivəsində azad olunan israilli girovları qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, oktyabrın 13-də Qəzza zolağında atəşkəs razılaşması çərçivəsində azad edilən 20 girovun hamısı Ağ Ev rəhbərindən dəvət alıb.

    Agentlik onu da qeyd edib ki, girovlar İsrail hökumətinin vəsaiti hesabına Vaşinqtona kommersiya aviareysləri ilə uçacaqlar.

