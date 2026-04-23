Трамп приказал уничтожать все иранские суда, минирующие Ормуз
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 16:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожать все иранские судна, устанавливающие мины в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
"Я приказал Военно-морским силам Соединенных Штатов уничтожать любые суда - какими бы малыми они ни были (все их военно-морские корабли, всего 159, находятся на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно",- отметил он.
Глава Белого дома также добавил, что американские силы уже проводят работы по разминированию пролива.
"Наши тральщики в настоящее время очищают пролив. Я приказываю продолжать эту деятельность, но увеличить объемы работы в три раза", - подчеркнул Трамп.
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44
БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости АрменииВнешняя политика
20:30
В Ханкенди запускают городские автобусные маршрутыИнфраструктура
20:24
Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образованияВнешняя политика
20:09
ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против ИранаДругие страны
20:07