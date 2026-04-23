Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп приказал уничтожать все иранские суда, минирующие Ормуз

    • 23 апреля, 2026
    Трамп приказал уничтожать все иранские суда, минирующие Ормуз

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожать все иранские судна, устанавливающие мины в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Я приказал Военно-морским силам Соединенных Штатов уничтожать любые суда - какими бы малыми они ни были (все их военно-морские корабли, всего 159, находятся на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно",- отметил он.

    Глава Белого дома также добавил, что американские силы уже проводят работы по разминированию пролива.

    "Наши тральщики в настоящее время очищают пролив. Я приказываю продолжать эту деятельность, но увеличить объемы работы в три раза", - подчеркнул Трамп.

    Tramp Hörmüz boğazını minalayan bütün İran gəmilərinin məhv edilməsi əmrini verib

