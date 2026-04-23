İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Hörmüz boğazını minalayan bütün İran gəmilərinin məhv edilməsi əmrini verib

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 17:01
    Tramp Hörmüz boğazını minalayan bütün İran gəmilərinin məhv edilməsi əmrini verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazında minalar yerləşdirən bütün İran gəmilərinin məhv edilməsi barədə əmr verib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Mən Birləşmiş Ştatların Hərbi-Dəniz Qüvvələrinə Hörmüz boğazının sularında mina yerləşdirən istənilən gəmini (onların 159 hərbi-dəniz gəmisi artıq dənizin dibindədir!) məhv etməyi əmr etdim. Heç bir tərəddüd olmamalıdır", - o qeyd edib.

    Ağ Evin rəhbəri həmçinin əlavə edib ki, ABŞ qüvvələri artıq boğazda minatəmizləmə işləri aparır.

    "Bizim mina axtaran gəmilərimiz hazırda boğazı təmizləyir. Mən bu fəaliyyətin davam etdirilməsini, lakin iş həcminin üç dəfə artırılmasını əmr edirəm", - Tramp vurğulayıb.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı ABŞ-İran danışıqları ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп приказал уничтожать все иранские суда, минирующие Ормуз

