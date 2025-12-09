Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 06:13
    Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 5% против Мексики из-за нарушения ею договора о поставке воды.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

    "На данный момент Мексика не отвечает [на запросы США], и это очень несправедливо по отношению к американским фермерам, которые заслуживают столь необходимой воды. Вот почему я подготовил документы, позволяющие ввести 5-процентный тариф для Мексики, если эта вода не будет предоставлена немедленно," - написал Трамп.

    Газета The Washington Post ранее писала, что Мексика в течение многих десятилетий нарушала выполнение договора, "сопротивляясь осуществлению поставок воды в США", поскольку сама страдает от засухи.

    Страны в 1944 году заключили договор, согласно которому Мексика приняла обязательство каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд куб. м воды из бассейна реки Рио-Гранде, а США - 1,8 млрд куб. м воды из реки Колорадо в обратном направлении.

    Лента новостей