Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 5% против Мексики из-за нарушения ею договора о поставке воды.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

"На данный момент Мексика не отвечает [на запросы США], и это очень несправедливо по отношению к американским фермерам, которые заслуживают столь необходимой воды. Вот почему я подготовил документы, позволяющие ввести 5-процентный тариф для Мексики, если эта вода не будет предоставлена немедленно," - написал Трамп.

Газета The Washington Post ранее писала, что Мексика в течение многих десятилетий нарушала выполнение договора, "сопротивляясь осуществлению поставок воды в США", поскольку сама страдает от засухи.

Страны в 1944 году заключили договор, согласно которому Мексика приняла обязательство каждые пять лет направлять в США около 2,2 млрд куб. м воды из бассейна реки Рио-Гранде, а США - 1,8 млрд куб. м воды из реки Колорадо в обратном направлении.