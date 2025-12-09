İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Tramp Meksikanı yeni rüsumlarla hədələyib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 07:03
    Tramp Meksikanı yeni rüsumlarla hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Meksikanın su təchizatı müqaviləsini pozması səbəbindən ona qarşı 5% həcmində rüsum tətbiq edəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Hazırda Meksika (ABŞ-nin sorğularına - red.) cavab vermir və bu, zəruri suya ehtiyacı olan amerikalı fermerlərə qarşı ədalətsizlikdir. Buna görə də əgər bu su dərhal təmin olunmazsa, Meksikaya 5 faizlik tarif tətbiq etməyə imkan verən sənədləri hazırlamışam", - deyə Tramp yazıb.

    "The Washington Post" qəzeti daha əvvəl yazmışdı ki, Meksika özü də quraqlıqdan əziyyət çəkdiyi üçün "ABŞ-yə su tədarükünü həyata keçirməyə müqavimət göstərərək" müqavilənin şərtlərini onilliklər boyu pozub.

    Xatırladaq ki, 1944-cü ildə bağlanmış müqaviləyə əsasən, Meksika hər beş ildən bir ABŞ-yə Rio-Qrande çayının hövzəsindən təxminən 2,2 milyard kubmetr su ötürməyi, ABŞ isə əvəzində Kolorado çayından 1,8 milyard kubmetr suyu Meksikaya yönəltməyi öhdəsinə götürmüşdü.

    ABŞ su təminatı Meksika rüsum
    Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами

    Son xəbərlər

    07:33

    "The Nation": Tailand HDQ Kamboca hərbçilərini öz ərazisindən çıxarmaq üçün əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    07:03

    Tramp Meksikanı yeni rüsumlarla hədələyib

    Digər ölkələr
    06:39
    Foto

    ABŞ 41 tarixi əsəri Türkiyəyə geri qaytarıb

    Region
    06:12

    Boliviyada avtobus qəzasında səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:43

    Quterreş aralarındakı münaqişə yenidən alovlanan Kamboca və Tailandı səbirli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:21

    Yaponiyada zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 30 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    04:49

    Almaniya məcburi hərbi xidmətlə bağlı müzakirələrə qayıda bilər

    Digər ölkələr
    04:28

    KİV: Avropa ölkələri Rusiya aktivlərinin müsadirəsi ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    03:42

    Zelenski Brüsseldə Ukraynanın təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti