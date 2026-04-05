Трамп пригрозил Ирану "адом" в случае продолжения блокировки Ормуза

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ударами из-за блокировки судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Согласно публикации, Трамп пообещал атаковать энергообъекты и критическую инфраструктуру Ирана: "Вторник станет днем электростанций и мостов, всё в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте чертов пролив или будете жить в аду - ПРОСТО СМОТРИТЕ!", - заявил Трамп.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц были убиты. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля, а также атаковал военные базы США в странах Персидского залива. Ормузский пролив, в свою очередь, был заблокирован для США, Израиля и их союзников.