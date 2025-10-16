Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 22:09
    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС полной ликвидацией.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети The Truth Social.

    "Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе - чего не предусматривало соглашение - у нас не останется иного выбора, кроме как войти и убить их. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - говорится в публикации Трампа.

    Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

