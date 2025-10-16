İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Tramp HƏMAS hərəkatını tamamilə məhv etməklə hədələyib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Fələstinin "HƏMAS" hərəkatını tamamilə məhv etməklə hədələyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə sosial media hesabında yazıb.

    "Əgər HƏMAS Qəzzada insanları öldürməyə davam edərsə, razılaşmada nəzərdə tutulmayan bir şey, bizim içəri girib onları öldürməkdən başqa çarəmiz qalmayacaq. Bu məsələyə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!", - Trampın yazısında deyilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ, Türkiyə, Qətər və Misir liderləri oktyabrın 13-də Şarm əl-Şeyxdə Yaxın Şərq Sülh Sammiti çərçivəsində Qəzza zolağında yekun atəşkəs sazişi imzalayıblar.

    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

