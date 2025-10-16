Tramp "HƏMAS" hərəkatını tamamilə məhv etməklə hədələyib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 22:20
ABŞ prezidenti Donald Tramp Fələstinin "HƏMAS" hərəkatını tamamilə məhv etməklə hədələyib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə sosial media hesabında yazıb.
"Əgər HƏMAS Qəzzada insanları öldürməyə davam edərsə, razılaşmada nəzərdə tutulmayan bir şey, bizim içəri girib onları öldürməkdən başqa çarəmiz qalmayacaq. Bu məsələyə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!", - Trampın yazısında deyilir.
Xatırladaq ki, ABŞ, Türkiyə, Qətər və Misir liderləri oktyabrın 13-də Şarm əl-Şeyxdə Yaxın Şərq Sülh Sammiti çərçivəsində Qəzza zolağında yekun atəşkəs sazişi imzalayıblar.
