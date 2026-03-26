Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами
    Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

    • 26 марта, 2026
    • 13:13
    Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил приглашение от президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами в середине декабря 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

    По его словам, в своем послании Дональд Трамп высоко оценил участие Шавката Мирзиёева в учредительном заседании Совета мира в феврале этого года.

    Он подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев добивается впечатляющих результатов в Узбекистане и выразил признательность за приглашение посетить США.

    "В своем послании Трамп пригласил президента Узбекистана на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20, который состоится в Майами", - подчеркнул Асадов.

    Дональд Трамп Шавкат Мирзиёев Шерзод Асадов Саммит G20 в Майами
    Tramp Mirziyoyevi Mayamidəki G20 sammitinə dəvət edib
    Ты - Король

