Трамп прибыл с госвизитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник прибыл с государственным визитом в Великобританию.

Как сообщает Report, американского лидера сопровождает первая леди США Мелания Трамп.

После спуска по трапу президент США и его жена поздоровались со встречающими, а затем пересели в американский правительственный вертолет.

Это будет первый зарубежный визит Трампа после его второй инаугурации. В среду, как ожидается, его примет в Виндзорском замке король Карл III.

Незадолго до Трампа в Великобританию на отдельном самолете прилетел госсекретарь США Марко Рубио.