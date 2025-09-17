Трамп прибыл с госвизитом в Великобританию
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 01:29
Президент США Дональд Трамп вечером во вторник прибыл с государственным визитом в Великобританию.
Как сообщает Report, американского лидера сопровождает первая леди США Мелания Трамп.
После спуска по трапу президент США и его жена поздоровались со встречающими, а затем пересели в американский правительственный вертолет.
Это будет первый зарубежный визит Трампа после его второй инаугурации. В среду, как ожидается, его примет в Виндзорском замке король Карл III.
Незадолго до Трампа в Великобританию на отдельном самолете прилетел госсекретарь США Марко Рубио.
Последние новости
02:25
Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкцийДругие страны
02:03
Главный тренер "Бенфики": Обосновать причину проигрыша сложноФутбол
01:54
Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в ЛЧФутбол
01:50
Фото
В Сумгайыте мужчина убил супругу, после чего покончил с собойПроисшествия
01:43
Гурбан Гурбанов: Вера в себя моих подопечных помогла одержать победуФутбол
01:35
Фарид Гаибов поздравил "Карабах" с исторической победой в Лиге чемпионов УЕФАИндивидуальные
01:29
Трамп прибыл с госвизитом в ВеликобританиюДругие страны
01:10
В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проведено шесть матчейФутбол
00:54
Фото
Видео