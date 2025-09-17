Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    • 17 сентября, 2025
    • 01:29
    Трамп прибыл с госвизитом в Великобританию

    Президент США Дональд Трамп вечером во вторник прибыл с государственным визитом в Великобританию.

    Как сообщает Report, американского лидера сопровождает первая леди США Мелания Трамп.

    После спуска по трапу президент США и его жена поздоровались со встречающими, а затем пересели в американский правительственный вертолет.

    Это будет первый зарубежный визит Трампа после его второй инаугурации. В среду, как ожидается, его примет в Виндзорском замке король Карл III.

    Незадолго до Трампа в Великобританию на отдельном самолете прилетел госсекретарь США Марко Рубио.

    Tramp Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edib

