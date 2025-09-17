Tramp Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edib
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 01:49
ABŞ Prezidenti Donald Tramp çərşənbə axşamı Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edib.
"Report"un məlumatına görə, Amerika liderini səfərdə ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp müşayiət edib.
ABŞ prezidenti və xanımı təyyarənin pilləkənlərini endikdən sonra onları qarşılayanları salamlayıb və daha sonra ABŞ hökumətinin helikopterinə miniblər.
Bu, Trampın ikinci inauqurasiyasından sonra ilk xarici səfəridir. Çərşənbə günü onun Vindzor qəsrində Kral III Çarlz tərəfindən qəbul ediləcəyi gözlənilir.
Trampdan bir qədər əvvəl ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Böyük Britaniyaya ayrıca təyyarə ilə gedib.
