​Трамп прервал пресс-конференцию из-за конфликта с журналистами

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/ddd351bef82ee5b1934b57c31b3232be/a0b8ffde-0f81-4018-b1c4-752fa996a491_292.jpg

Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер проводил пресс-конференцию в понедельник, 11 марта, обращая внимание на тот факт, что США делают больше тестов на коронавирус, чем любая другая другая страна.

Однако журналисты задавали вопросы, которые президенту не понравились. Трамп парировал резкими ответами. В частности, одному из журналистов он заявил: "Я вас отлично понимаю, лучше, чем вы сами себя понимаете".

Наконец, Трампа спросили, почему он продолжает рассказывать о количестве тестов в США, когда люди продолжают умирать. Трамп резким тоном ответил: "Спрашивайте не меня, а Китай". Затем он назвал заданный вопрос "гадким", что возмутило уже журналистку.

На следующий вопрос Трамп не ответил, заявив, что он уже раньше вызывал журналистку, которая пыталась его задать, но она якобы не среагировала. Сразу после этого Трамп прекратил пресс-конференцию.