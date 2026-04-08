    • 08 апреля, 2026
    • 17:36
    Трамп предложил СП с Ираном в Ормузском проливе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания совместного предприятия (СП) с Ираном для обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в интервью ABC News.

    "Мы думаем сделать это в формате совместного проекта. Это способ обеспечить безопасность - в том числе от многих других игроков", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности взимания Ираном платы за проход судов через пролив.

    При этом он подчеркнул, что не допустит сохранения у Ирана возможностей по обогащению урана: "Обогащения не будет".

    Он также отметил, что американские силы останутся в регионе для обеспечения выполнения возможных договоренностей.

    По словам Трампа, мирные переговоры могут начаться уже в пятницу и будут развиваться быстрыми темпами.

    Он также подтвердил, что Китай сыграл важную роль во взаимодействии с Ираном.

    Tramp Hörmüz boğazında İranla birgə müəssisənin yaradılmasını təklif edib
    Trump proposes joint venture with Iran in Strait of Hormuz

    19:21

    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    В регионе
    19:18

    Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции

    В регионе
    19:08

    Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    19:07

    Прево выразил поддержку Ливану в связи с продолжающимися ударами Израиля

    Другие страны
    19:07

    Австрия заявила о готовности выступить площадкой для переговоров по Ирану

    Другие страны
    19:01

    Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном

    В регионе
    18:57

    Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

    Индивидуальные
    18:49

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    18:45

    СМИ: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

    В регионе
