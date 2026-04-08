Трамп предложил СП с Ираном в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания совместного предприятия (СП) с Ираном для обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне объявленного ранее двухнедельного перемирия.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в интервью ABC News.

"Мы думаем сделать это в формате совместного проекта. Это способ обеспечить безопасность - в том числе от многих других игроков", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности взимания Ираном платы за проход судов через пролив.

При этом он подчеркнул, что не допустит сохранения у Ирана возможностей по обогащению урана: "Обогащения не будет".

Он также отметил, что американские силы останутся в регионе для обеспечения выполнения возможных договоренностей.

По словам Трампа, мирные переговоры могут начаться уже в пятницу и будут развиваться быстрыми темпами.

Он также подтвердил, что Китай сыграл важную роль во взаимодействии с Ираном.