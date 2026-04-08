    Другие страны
    08 апреля, 2026
    22:08
    Белый дом: Иран передал США план, взятый за основу для предстоящей сделки

    Иран передал США переработанный план, который был взят в качестве основы для переговоров о возможной мирной сделке.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    По ее словам, Тегеран представил переработанный план, который в корне отличался от 10-пунктного документа, представленного Ираном ранее: "Они представили президенту и его команде более разумный, совершенно иной и сжатый план. Президент (США Дональд )Трамп и его команда определили, что новый модифицированный план является рабочей основой для переговоров и согласования с нашим собственным предложением из 15 пунктов".

    Вашингтон будет вести переговоры с Тегераном лишь при условии того, что Ормузский пролив будет открытым для судоходства, подчеркнула Ливитт.

    "Президент заключит лишь такую сделку, которая в полной мере будет соответствовать интересам США. Переговорная группа в течение двух недель сосредоточится на этом, пока пролив будет оставаться открытым без ограничений и задержек", - сказала она.

    Ağ Ev: İran mümkün razılaşma üçün əsas götürülən planı ABŞ-yə təqdim edib
    White House: Iran delivers plan to US as basis for upcoming deal

