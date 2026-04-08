США на переговорах с Ираном в Исламабаде представят Вэнс, Уиткофф и Кушнер

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер поедут на переговоры с делегацией Ирана в Исламабаде.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные", - сказала она.

По ее словам, первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.