Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    США на переговорах с Ираном в Исламабаде представят Вэнс, Уиткофф и Кушнер

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 21:53
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер поедут на переговоры с делегацией Ирана в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент (США Дональд Трамп - ред.) направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные", - сказала она.

    По ее словам, первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.

    Кэролайн Ливитт Белый дом Джей Ди Вэнс Стив Уиткофф Джаред Кушнер Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

    Последние новости

