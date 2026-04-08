Эрдоган и Шариф обсудили перемирие между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министра Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации турецкого лидера.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора было обсуждено достижение перемирия в Иране.

Эрдоган поблагодарил Шарифа за роль Пакистана в снижении напряженности, и заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для содействия устойчивому миру.