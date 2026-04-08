Эрдоган и Шариф обсудили перемирие между США и Ираном
- 08 апреля, 2026
- 21:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министра Пакистана Шахбазом Шарифом.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации турецкого лидера.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора было обсуждено достижение перемирия в Иране.
Эрдоган поблагодарил Шарифа за роль Пакистана в снижении напряженности, и заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для содействия устойчивому миру.
