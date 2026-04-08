Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib
- 08 aprel, 2026
- 21:34
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı İranda atəşkəsin əldə olunması müzakirə edilib.
Ərdoğan Şərifə gərginliyin azaldılmasında oynadığı rola görə təşəkkür edib, Türkiyənin davamlı sülhə töhfə vermək üçün səylərini davam etdirəcəyini bildirib.
22:06
Əraqçi Türkiyənin regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi səylərini alqışlayıb - YENİLƏNİBRegion
21:58
Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilərRegion
21:53
Foto
Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verirBiznes
21:51
Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşırRegion
21:34
Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edibRegion
21:33
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıbKomanda
21:21
Foto
Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıbFərdi
21:20
Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaqDaxili siyasət
21:16