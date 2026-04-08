    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    • 08 aprel, 2026
    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı İranda atəşkəsin əldə olunması müzakirə edilib.

    Ərdoğan Şərifə gərginliyin azaldılmasında oynadığı rola görə təşəkkür edib, Türkiyənin davamlı sülhə töhfə vermək üçün səylərini davam etdirəcəyini bildirib.

    Эрдоган и Шариф обсудили перемирие между США и Ираном
    Erdogan and Sharif discuss US-Iran ceasefire

