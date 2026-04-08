Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Шахин Багиров: ГТК придает большое значение диалогу с предпринимателями

    Бизнес
    08 апреля, 2026
    • 22:16
    Шахин Багиров: ГТК придает большое значение диалогу с предпринимателями

    Построение таможенно-деловых отношений на принципах партнерства и обеспечение удовлетворенности бизнес-субъектов является одной из основных стратегических целей таможенной службы.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Шахин Багиров на XIV специальной сессии Форума развития национального бизнеса, организованной Caspian Energy Club и Азербайджанской национальной бизнес-ассоциацией при поддержке ГТК.

    В мероприятии приняли участие представители бизнес-субъектов, действующих в различных сферах.

    Председатель ГТК отметил, что таможенные органы придают особое значение налаживанию эффективного, делового диалога с предпринимателями на различных платформах, совместному обсуждению с представителями бизнеса нововведений и проектов, которые будут применяться в таможенной системе, а также изучению их предложений и мнений.

    Глава Caspian Energy Club и главный исполнительный директор группы Тельман Алиев с удовлетворением отметил открытый и конструктивный диалог между ГТК и обществом, подчеркнув, что таможенные органы чутко относятся к обращениям предпринимателей и для решения поднимаемых вопросов предпринимаются оперативные шаги. Также было отмечено, что в рамках совместной рабочей группы, действующей между Государственным таможенным комитетом и Caspian Energy Club, обсуждаются интересующие предпринимателей вопросы и их предложения, а также изучаются эффективные пути решения.

    В завершение мероприятия участники ознакомились с новым административным зданием Государственного таможенного комитета.

    Шахин Багиров Государственный таможенный комитет
    Фото
    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir
    Фото
    Shahin Baghirov: State Customs Committee places high importance on dialogue with entrepreneurs

