    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    Biznes
    • 08 aprel, 2026
    • 21:53
    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri gömrük xidməti general-polkovniki Şahin Bağırov bildirib ki, gömrük-biznes münasibətlərinin tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında qurulması, biznes subyektlərinin məmnunluğunun təmin edilməsi gömrük xidmətinin əsas strateji hədəflərindən biridir.

    "Report" DGK-ya istinadən xəbər verir ki, Ş. Bağırov bu barədə DGK-nın dəstəyi, "Caspian Energy Club" və Azərbaycan Milli Biznes Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Milli Biznesin İnkişafı Forumunun XIV xüsusi sessiyasında danışıb.

    Bildirilib ki, tədbirdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    DKG sədri qeyd edib ki, gömrük orqanları müxtəlif platformalarda sahibkarlarla səmərəli, işgüzar dialoqun qurulmasına, gömrük sistemində tətbiq ediləcək yeniliklərin, layihələrin biznes nümayəndələri ilə birlikdə müzakirə edilərək onların təklif və rəylərinin öyrənilməsinə xüsusi önəm verir.

    "Caspian Energy Club"ın sədri və qrupun baş icraçı direktoru Telman Əliyev DGK ilə ictimaiyyət arasındakı açıq və konstruktiv dialoqdan məmnunluqla bəhs edərək gömrük orqanlarının sahibkarların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşdığını, qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində operativ addımlar atıldığını bildirib.

    O da qeyd olunub ki, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə "Caspian Energy Club" arasında fəaliyyət göstərən birgə işçi qrupu çərçivəsində sahibkarların qaldırdıqları məsələlər, eləcə də təkliflər birlikdə müzakirə olunur, effektiv həll yolları araşdırılır.

    Sonra sessiya müzakirələrlə davam edib.

    Müzakirələr zamanı biznes subyektləri tərəfindən səsləndirilən təklif və rəylər dinlənilib, suallar ətraflı cavablandırılıb.

    Sessiya çərçivəsində bəzi biznes subyektlərinə "Caspian Energy Club"ın üzvlük sertifikatları təqdim olunub.

    Tədbirin sonunda iştirakçılar Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni inzibati binası ilə tanış olublar.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Milli Biznesin İnkişafı Forumu

    Son xəbərlər

    21:58

    Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilər

    Region
    21:53
    Foto

    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    Biznes
    21:51

    Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşır

    Region
    21:34

    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    Region
    21:33

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:21
    Foto

    Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Fərdi
    21:20

    Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    21:16

    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    21:13

    Qaluzin və Mustafayev Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti