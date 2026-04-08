Азербайджан и Зимбабве обсудили сотрудничество в области устойчивого развития городов
Инфраструктура
- 08 апреля, 2026
- 22:31
Азербайджан и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества в направлении устойчивого развития городов.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
В рамках 2-го Африканского градостроительного форума в Кении председатель Госкомитета Анар Гулиев встретился с министром местного управления и общественных дел Зимбабве Даниэлем Гарве.
В ходе встречи была подчеркнута положительная динамика развития отношений между Азербайджаном и Зимбабве, состоялся обмен мнениями о существующих возможностях в направлении устойчивого развития городов и перспективы сотрудничества.
