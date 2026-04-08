Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в министерстве.

В ходе телефонного разговора Хакан Фидан отметил, что Турция поддерживает решение о временном прекращении огня.

Он добавил, что усилия по обеспечению прочного мира будут продолжены.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.