Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 08 апреля, 2026
    • 15:12
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в министерстве.

    В ходе телефонного разговора Хакан Фидан отметил, что Турция поддерживает решение о временном прекращении огня.

    Он добавил, что усилия по обеспечению прочного мира будут продолжены.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Хакан Фидан Аббас Арагчи Прекращение огня Ормузский пролив
    Fidan Əraqçiyə Türkiyənin müvəqqəti atəşkəsi dəstəklədiyini bildirib
    Hakan Fidan: Türkiye supports US-Iran ceasefire

    Последние новости

    15:19

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Другие страны
    15:13

    Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

    В регионе
    15:12

    Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

    В регионе
    15:08

    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:07

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    В регионе
    14:57

    Гашиму Магомедову и Хасрату Джафарову вручат новые медали Париж-2024

    Индивидуальные
    14:53

    Захарова: Посла Японии вызвали в МИД РФ в связи с соглашением Токио с Киевом по БПЛА

    В регионе
    14:50

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    14:48

    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

    АПК
    Лента новостей