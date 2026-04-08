Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня
- 08 апреля, 2026
- 15:12
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в министерстве.
В ходе телефонного разговора Хакан Фидан отметил, что Турция поддерживает решение о временном прекращении огня.
Он добавил, что усилия по обеспечению прочного мира будут продолжены.
Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.
