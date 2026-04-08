Верховный меджлис Нахчывана рассмотрит отмену закона об омбудсмене

Верховный меджлис (парламент) Нахчыванской Автономной Республики на пятом заседании весенней сессии 2026 года обсудит вопрос об отмене закона об омбудсмене.

Как сообщает местное бюро Report, на заседании, которое пройдет 10 апреля, также будет заслушан отчет о деятельности Кабмина Нахчыванской АР за 2025 год.

Также будет вынесено на обсуждение вопрос об отмене закона "Об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене) Нахчыванской Автономной Республики". В первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".

В повестку также вошел проект постановления об установлении новых должностных окладов руководящих работников ряда госструктур АР.

Одновременно будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Центральной избирательной комиссии Нахчывана.