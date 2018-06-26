Трамп поздравил Эрдогана с победой на выборах

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах 24 июня

Как передает Report, в ходе телефонного разговора, Эрдоган и Трамп подчеркнули приверженность к углублению сотрудничества по ряду направлений, в том числе в оборонной и военной сферах.

Президент США и глава Белого дома отметили значимость реализации Дорожной карты по сирийскому Мюнбичу и совместных шагов по борьбе с терроризмом.

В Турции 24 июня прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам подсчета более 99 процентов бюллетеней набирает большинство голосов избирателей на президентских выборах.