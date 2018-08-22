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    Трамп посоветовал не обращаться к услугам cвоего бывшего адвоката

    Ранее Майкл Коэн признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов
    © Reuters

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посоветовал не пользоваться услугами его бывшего адвоката Майкла Коэна, ранее признавшего себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах.

    Как сообщает Report, об этом Tрамп написал на своей странице в Twitter.

    "Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы настоятельно порекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна", — написал американский лидер.

    Накануне бывший адвокат Трампа признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Коэн согласился на сделку со следствием и заявил, что действовал по указанию президента США. 

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