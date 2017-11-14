Трамп: После возвращения с Филиппин, сделаю в Белом доме очень важное заявление

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "После возвращения с Филиппин, сделаю в Белом доме очень важное заявление".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что во время двухнедельного визита в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины узнал об изменении законов, ранее принятых всеми странами, имеющими экономическое сотрудничество с США.

Будучи в столице Филиппин Маниле, Д.Трамп написал в Twitter: "Связи с США должны быть справедливыми и взаимными. Дефицит внешней торговли США должен быть срочно сокращен".