Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в Нигерию
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 03:47
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию.
Как передает Report, об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
По его словам, американское министерство войны должно подготовить "быстрые, жесткие и беспощадные" силовые меры против орудующих на территории африканской страны террористических группировок. Он также пригрозил Нигерии прекращением всей помощи со стороны США.
"Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", - написал глава государства, призвав нигерийское правительство "действовать быстро".
