ABŞ Prezidenti Pentaqona Nigeriyaya mümkün müdaxiləyə hazırlaşmağı əmr edib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 04:07
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqona Nigeriyaya mümkün müdaxiləyə hazırlaşmağı əmr edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Müharibə Nazirliyi Afrika ölkəsində fəaliyyət göstərən terror qruplaşmalarına qarşı çevik, sərt və amansız güc tədbirləri hazırlamalıdır.

    O, həmçinin Nigeriyanı ABŞ-nin bütün yardımları kəsəcəyi ilə bağlı hədələyib.

    Трамп поручил Пентагону быть готовым вторгнуться в Нигерию

