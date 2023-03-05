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Трамп пообещал решить конфликт в Украине в течение суток

Трамп пообещал решить конфликт в Украине в течение суток Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт в Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда".
Другие страны
5 марта 2023 г. 03:54
Трамп пообещал решить конфликт в Украине в течение суток

Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт в Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по его словам, это может и должно быть сделано в течение суток.

"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", - сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.

При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять. Экс-президент отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

"Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это - вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", - подчеркнул бывший глава американской администрации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini bir sutkaya həll etmək iqtidarında olduğunu bildirib

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