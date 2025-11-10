Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года

    • 10 ноября, 2025
    • 10:44
    Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года

    Президент США Дональд Трамп объявил о всеобщем помиловании ключевых фигур, предположительно участвовавших в плане по созданию альтернативного списка выборщиков и "разоблачению мошенничества на выборах" во время выборов 2020 года.

    Как передает Report со ссылкой на ABC news, об этом сообщил федеральный прокурор США Эд Мартин.

    По его словам, Трамп помиловал Руди Джулиани, Сидни Пауэлла, Бориса Эпштейна, Джона Истмена и Марка Медоуза, а также 72 других лиц, предположительно связанных с попытками оспорить результаты выборов 2020 года.

    Последние новости

    11:09

    После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибших

    Другие страны
    10:44

    Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года

    Другие страны
    10:38

    Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти Ататюрка

    Армия
    10:27

    Обнародованы объемы заказов на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Энергетика
    10:26

    В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok

    Происшествия
    10:22

    На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    10:10
    Фото
    Видео

    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Внутренняя политика
    10:05

    Цены на нефть марки Brent подорожали до $64,09 за баррель

    Энергетика
    09:37

    Исламиада: Сегодня азербайджанские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спорта

    Индивидуальные
