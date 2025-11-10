Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 10:44
Президент США Дональд Трамп объявил о всеобщем помиловании ключевых фигур, предположительно участвовавших в плане по созданию альтернативного списка выборщиков и "разоблачению мошенничества на выборах" во время выборов 2020 года.
Как передает Report со ссылкой на ABC news, об этом сообщил федеральный прокурор США Эд Мартин.
По его словам, Трамп помиловал Руди Джулиани, Сидни Пауэлла, Бориса Эпштейна, Джона Истмена и Марка Медоуза, а также 72 других лиц, предположительно связанных с попытками оспорить результаты выборов 2020 года.
Последние новости
11:09
После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибшихДругие страны
10:44
Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 годаДругие страны
10:38
Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти АтатюркаАрмия
10:27
Обнародованы объемы заказов на поставку азербайджанского газа в Европу по TAPЭнергетика
10:26
В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTokПроисшествия
10:22
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3Другие страны
10:10
Фото
Видео
В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля АтатюркаВнутренняя политика
10:05
Цены на нефть марки Brent подорожали до $64,09 за баррельЭнергетика
09:37