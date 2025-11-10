Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп объявил о всеобщем помиловании ключевых фигур, предположительно участвовавших в плане по созданию альтернативного списка выборщиков и "разоблачению мошенничества на выборах" во время выборов 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ABC news, об этом сообщил федеральный прокурор США Эд Мартин.

По его словам, Трамп помиловал Руди Джулиани, Сидни Пауэлла, Бориса Эпштейна, Джона Истмена и Марка Медоуза, а также 72 других лиц, предположительно связанных с попытками оспорить результаты выборов 2020 года.