İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Tramp 2020-ci il seçkilərini ləğv etməyə cəhddə şübhəli bilinənləri əfv edib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:52
    Tramp 2020-ci il seçkilərini ləğv etməyə cəhddə şübhəli bilinənləri əfv edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2020-ci il seçkiləri zamanı alternativ seçici siyahısı yaratmaq və "seçki saxtakarlığını ifşa etmək" planında iştirak etdiyi ehtimal olunan əsas şəxslərin ümumi əfvini elan edib.

    "Report" "ABC news"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin federal prokuroru Ed Martin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tramp Rudi Culiani, Sidni Pauell, Boris Epşteyn, Con İstmen və Mark Medouzu, eləcə də 2020-ci il seçkilərinin nəticələrinə etiraz cəhdləri ilə əlaqəli olduğu ehtimal edilən digər 72 şəxsi də əfv edib.

    Donald Tramp Seçkilər əvf
    Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года

    Son xəbərlər

    11:02

    BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış edib

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan Ordusunun inkişafı regionda təhlükəsizlik baxımından vacib faktordur - RƏY

    Hərbi
    10:58

    Bu il Azərbaycanda ən çox tələb olunan peşələr məlum olub

    Sosial müdafiə
    10:57

    Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb

    Biznes
    10:52

    Tramp 2020-ci il seçkilərini ləğv etməyə cəhddə şübhəli bilinənləri əfv edib

    Digər ölkələr
    10:49

    Aleksey İsayev Bakı klubunun heyətində çempionatda yubiley matçına çıxıb

    Futbol
    10:35

    Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıb

    Energetika
    10:29

    Tayvanda 5,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:25

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti