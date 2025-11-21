Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что его администрация установила крайний срок на следующий четверг для того, чтобы Украина согласилась с планом Белого дома из 28 пунктов по прекращению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, сроки, как правило, продлеваются. Но четверг - это конец", - сказал он.

По его словам, в случае отказа, Украина потеряет еще больше территорий "за короткий промежуток времени".

Трамп также заявил, что США заинтересованы только в одном - "мы хотим, чтобы убийства прекратились".

Отвечая вопрос об опасениях, что в будущем Россия может представлять угрозу для стран Балтии и других частей Европы, Трамп заявил, что "они [Россия] будут остановлены". "Они не ищут новой войны", - добавил он.

Отметим, что установленный Дональдом Трампом крайний срок приходится на 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения.