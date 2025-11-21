Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 20:16
    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что его администрация установила крайний срок на следующий четверг для того, чтобы Украина согласилась с планом Белого дома из 28 пунктов по прекращению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.

    "У меня было много сроков, но если все идет хорошо, сроки, как правило, продлеваются. Но четверг - это конец", - сказал он.

    По его словам, в случае отказа, Украина потеряет еще больше территорий "за короткий промежуток времени".

    Трамп также заявил, что США заинтересованы только в одном - "мы хотим, чтобы убийства прекратились".

    Отвечая вопрос об опасениях, что в будущем Россия может представлять угрозу для стран Балтии и других частей Европы, Трамп заявил, что "они [Россия] будут остановлены". "Они не ищут новой войны", - добавил он.

    Отметим, что установленный Дональдом Трампом крайний срок приходится на 27 ноября, когда в США будут отмечать День благодарения.

    Дональд Трамп Украина Россия мирный план Трампа
    Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidir
    Trump says next Thursday deadline for Ukraine to agree to 28-point peace plan

    Последние новости

    21:11

    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    21:09
    Фото

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в Лянкяране

    Наука и образование
    21:01
    Фото
    Видео

    Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    21:00

    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

    Другие страны
    20:34

    Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕК

    Другие страны
    20:27

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро

    Другие страны
    20:16

    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны

    Другие страны
    20:11

    Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через Польшу

    Энергетика
    20:08

    Фонд Гейдара Алиева провел капитальный ремонт в детском доме в Лянкяране

    Социальная защита
    Лента новостей