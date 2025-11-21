İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 20:24
    Tramp: Ukrayna cümə axşamına qədər ABŞ-nin 28 bəndlik sülh planına razılıq verməlidir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp onun administrasiyasının Kiyevin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı Ağ Evin 28 bəndlik planına razılıq verməsi üçün gələn cümə axşamına qədər son müddət müəyyən etdiyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu "Fox News"a radiomüsahibəsində bildirib.

    "Çox vaxt son müddətlərim olub, amma hər şey yaxşı gedirsə, adətən, müddətlər uzadılır. Amma cümə axşamı - sondur", – o qeyd edib.

    ABŞ Ukrayna Donald Tramp
    Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войны
    Trump says next Thursday deadline for Ukraine to agree to 28-point peace plan

