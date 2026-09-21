Трамп поддержал дальнейшее развитие искусственного интеллекта

Американский лидер Дональд Трамп выступил за дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ), заявив, что США должны сохранить лидерство в этой сфере.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США в настоящее время опережают Китай и другие страны в сфере ИИ и выразил намерение сохранить это преимущество.

"Я не собираюсь сдерживать рост технологии, которая будет масштабнее промышленной революции или даже самого интернета", - написал президент США.

При этом, подчеркнул Трамп, США будут действовать осторожно, а Министерство юстиции и другие правоохранительные органы страны при необходимости будут принимать меры для регулирования ситуации. Он добавил, что намерен поощрять развитие ИИ или СИ - "Сверхинтеллекта".