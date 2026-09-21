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    Трамп поддержал дальнейшее развитие искусственного интеллекта

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 20:37
    Трамп поддержал дальнейшее развитие искусственного интеллекта

    Американский лидер Дональд Трамп выступил за дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ), заявив, что США должны сохранить лидерство в этой сфере.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

    Он отметил, что США в настоящее время опережают Китай и другие страны в сфере ИИ и выразил намерение сохранить это преимущество.

    "Я не собираюсь сдерживать рост технологии, которая будет масштабнее промышленной революции или даже самого интернета", - написал президент США.

    При этом, подчеркнул Трамп, США будут действовать осторожно, а Министерство юстиции и другие правоохранительные органы страны при необходимости будут принимать меры для регулирования ситуации. Он добавил, что намерен поощрять развитие ИИ или СИ - "Сверхинтеллекта".

    Дональд Трамп Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp süni intellektin gələcək inkişafını dəstəkləyib
    Trump supports further development of AI

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