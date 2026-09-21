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    Tramp süni intellektin gələcək inkişafını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 21:12
    Tramp süni intellektin gələcək inkişafını dəstəkləyib

    Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp süni intellektin gələcək inkişafının tərəfdarı kimi çıxış edərək bildirib ki, ABŞ bu sahədə liderliyini qoruyub saxlamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, ABŞ hazırda süni intellekt sahəsində Çini və digər ölkələri qabaqlayır, həmçinin bu üstünlüyü qoruyub saxlamaq niyyətindədir.

    "Mən sənaye inqilabından və ya hətta internetin özündən daha miqyaslı olacaq bir texnologiyanın inkişafını ləngitmək fikrində deyiləm", - ABŞ lideri vurğulayıb.

    Tramp deyib ki, ABŞ ehtiyatlı davranacaq, ölkənin Ədliyyə Nazirliyi və digər hüquq-mühafizə orqanları isə zərurət yarandıqda vəziyyəti tənzimləmək üçün tədbirlər görəcəklər.

    Donald Tramp Süni intellekt (AI) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп поддержал дальнейшее развитие искусственного интеллекта
    Trump supports further development of AI

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